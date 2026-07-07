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Halk TV Spor TFF 1. Lig ekibi sponsorluğu açıkladı: Taraftarları isyan etti

TFF 1. Lig ekibi sponsorluğu açıkladı: Taraftarları isyan etti

TFF 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor'un 2026-2027 sezonu forma sırt sponsoru Dicle Elektrik oldu. Mardin ekibinin taraftarları, Dicle Elektrik'in yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı anlaşmaya isyan etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig ekibi sponsorluğu açıkladı: Taraftarları isyan etti

1. Lig'e yükselmeyi başaran Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kapsamında sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sponsorluk anlaşması imzalamıştır.

TFF 1. Lig ekibi sponsorluğu açıkladı: Taraftarları isyan etti - Resim : 1

Gerçekleşen bu değerli iş birliğinin kulübümüze ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyor; yeni sezonda birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

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TARAFTARLAR ANLAŞMAYA İSTAN ETTİ

Mardin 1969 Spor taraftarları, Dicle Elektrik ile yapılan anlaşmaya isyan etti.
Taraftarlar, Dicle Elektrik'in şehirde sıkça elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Mardin ekibinin taraftarlarının sosyal medya üzerinden yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:

  • ''Benim elektriğim sizin futbolunuzdan daha mühim ve daha gereklidir. 50 derece sıcaklıkta Mardin'de halka zülmeden günde en az 10 saat elektrik kesintisi yapan bu şirketle anlaşırsaniz bedelinide misliyle ödersiniz''
  • ''Bu şirket yazın ortasında çoluk çocuk hasta yaşlı demeden saatlerce kesinti adı altında millete cehennemi yaşatıyor''
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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