TFF 1. Lig ekibi sponsorluğu açıkladı: Taraftarları isyan etti

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1. Lig'e yükselmeyi başaran Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kapsamında sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sponsorluk anlaşması imzalamıştır.

Gerçekleşen bu değerli iş birliğinin kulübümüze ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyor; yeni sezonda birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

TARAFTARLAR ANLAŞMAYA İSTAN ETTİ

Mardin 1969 Spor taraftarları, Dicle Elektrik ile yapılan anlaşmaya isyan etti.

Taraftarlar, Dicle Elektrik'in şehirde sıkça elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Mardin ekibinin taraftarlarının sosyal medya üzerinden yaptığı bazı yorumlar şu şekilde: