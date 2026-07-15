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TFF 1. Lig ekibi 40 önce yolladığı teknik direktörü yeniden başa getirdi

Sivasspor 40 gün önce yollarını ayırdığı İsmet Taşdemir'i yeniden takımın başına getirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig ekibi 40 önce yolladığı teknik direktörü yeniden başa getirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktörlük koltuğuna İsmet Taşdemir'in getirildiğini duyurdu.

40 GÜN ÖNCE TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ortasında Sivasspor'un başına geçen İsmet Taşdemir, 40 gün önce takımdan ayrılmıştı. Taşdemir sezon başında ise Gaziantep FK'nın başındaydı.

TAKIMIN BAŞINA GERİ DÖNDÜ

Sivasspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile anlaşmaya varmıştır. İsmet Taşdemir’e camiamıza hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

14 MAÇTA 1.64 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Sivasspor'un başında 14 maça çıkan İsmet Taşdemir, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, 1.64 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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