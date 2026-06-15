Teknik direktör değiştire değiştire sonunda küme düştü

Kayserispor, son 11 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düştü. Sarı kırmızılı takım teknik direktör değiştire değiştire sonunda Süper Lig'e veda etti. 12 yılda 25 teknik direktör değiştirildi.

Kayserispor'da son olarak Erling Moe ile yolların ayrılmasının ardından Atila Gerin takımın yeni teknik direktörü oldu.

23 FARKLI TEKNİK ADAM ÇALIŞTI

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile ikişer kez olmak üzere, toplam 23 farklı teknik adamla çalıştı. Takımın başına geçen Atilla Gerin, sarı-kırmızılı ekibin son 12 sezondaki 25'inci teknik direktör oldu.

Sarı kırmızılı takımda; Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu, Sergej Jakirovic, Markus Gisdol, Radomir Djalovic ve son olarak da Erling Moe görev yaptı. Kayserispor, bu istatistiği ile profesyonel liglerde en çok teknik direktör değiştiren kulüpleri arasında yer aldı. Öte yandan, geçtiğimiz sezon Kayserispor’da sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği teknik direktör Radomir Djalovic yerine son 2 maçta kulübede teknik sorumlu Muhammed Türkmen yer aldı. (DHA)