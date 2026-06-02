Tedesco'nun yeni takımı resmen açıklandı: 117 yıllık köklü çınarın başına geçti

Fenerbahçe'deki görevine sezon bitmeden son verilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A takımı Tedesco'yu resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de görevine sezon bitmeden son verilen Domenico Tedesco'nun yeni takımı resmen açıklandı.
1909 yılında kurulan 117 yıllık İtalya Serie A takımı Bologna, Tedesco'nun göreve getirildiğini resmen duyurdu. Sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelerde bulunuldu:
"Bologna FC 1909, A Takımının teknik direktörlüğünü, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli ve sonraki sezon için opsiyonlu bir sözleşme imzalayan Domenico Tedesco'ya emanet ettiğini duyurur."

Kulüp; Tedesco'ya "Hoşgeldin" derken başarı dileklerinde bulundu.

FENERBAHÇE'DE 45 MAÇA ÇIKTI

Domenico Tedesco, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de görev yaptı.
Tedesco, kulüpten ayrılana kadar 45 resmi maçta takımın başında yer aldı. Sarı lacivertli takım bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 maçtan da mağlup ayrıldı.

