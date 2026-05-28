Tedesco için geri dönüş açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun menajerlik şirketi, İtalyan teknik adamın olası Rusya dönüşü ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılması sonrası geleceği merak konusu olan Domenico Tedesco'nun menajerlik ajansı CAA Base sessizliğini bozdu.

2019-2021 tarihleri arasında Rusya'da Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco için ''Yeniden Rusya'ya dönebilir'' iddiası ortaya atılmıştı.
Menajerlik şirketi, bu iddiayı değerlendirdi.

''NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ''

CAA Base yaptığı açıklamada, şu an için yakın zamanda Rusya planı olmadığı belirtildi.
İşte menajerlik şirketinin açıklaması:

"Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde ancak bu, bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olacağını göreceğiz"

FENERBAHÇE'DE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki grafiği ile dikkat çekmişti.
Domenico Tedesco, takımının başında çıktığı 45 resmi maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

