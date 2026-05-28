Tedesco için geri dönüş açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Fenerbahçe'den ayrılması sonrası geleceği merak konusu olan Domenico Tedesco'nun menajerlik ajansı CAA Base sessizliğini bozdu.

2019-2021 tarihleri arasında Rusya'da Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco için ''Yeniden Rusya'ya dönebilir'' iddiası ortaya atılmıştı.

Menajerlik şirketi, bu iddiayı değerlendirdi.

CAA Base yaptığı açıklamada, şu an için yakın zamanda Rusya planı olmadığı belirtildi.

İşte menajerlik şirketinin açıklaması:

"Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde ancak bu, bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olacağını göreceğiz"