TBF yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar atıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Hepsiburada arasında imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Hepsiburada, Milli Takımlar Resmi Sponsoru olarak Türk basketboluna verdiği desteği sürdürecek.



İş birliği kapsamında Hepsiburada, A Milli Takımlarımız başta olmak üzere tüm milli takımlarımızın resmi sponsorları arasında yer alacak. Ay-yıldızlılarımızın uluslararası yolculuğuna destek verecek olan Hepsiburada, taraftarlarla milli takımlarımızı buluşturacak iletişim ve deneyim odaklı projelerle de iş birliğine katkı sağlayacak.

''BİRLİKTE YOL ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ''

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yapılan anlaşma hakkında şunları söyledi:

“Hepsiburada’nın 2023 yılından bu yana Milli Takımlarımıza verdiği destekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayan bu iş birliğinin yeni dönemde de devam edecek olması bizim için oldukça değerli. Hepsiburada, milli takımlarımıza yalnızca bir marka iş birliği değil, taraftar deneyimi, iletişim çalışmaları ve basketbolun heyecanını daha geniş kitlelere ulaştıran projeleriyle de önemli katkılar sunuyor. Bu ortaklığın spor pazarlaması ve iletişimi adına ortaya koydukları yaklaşımın Türk basketbolu için kıymetli olduğuna inanıyoruz. Ay-yıldızlılarımızın uluslararası arenada elde ettiği başarıların artarak devam edeceğine inanıyor, yeni dönemde de aynı hedef doğrultusunda birlikte yol almayı sürdüreceğiz.”

''O HEYECANI KENDİMİZE YAKIN HİSSEDİYORUZ''

Hepsiburada CEO’su Ender Özgün ise “2023 yılından beri Kadın ve Erkek Basketbol Milli takımlarımızın yanında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk basketbolunun küresel arenadaki yükselişine destek olmak, bizim için bir sponsorluktan çok daha derin bir anlam taşıyor. Basketbolun ruhundaki mücadele ve azim Hepsiburada'nın da özünde var. Sahayı, seyirciyi ve basketbolun verdiği o heyecanı kendimize yakın hissediyoruz.

EuroBasket 2025'te A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarımızın başarılarını gururla izledik. Yeni dönemde de aynı inanç ve kararlılıkla ay yıldızlı formanın arkasındaki güç olmaya, milli takımlarımızın başarı yolculuğuna ortak olmaya devam edeceğiz.” dedi.



Hepsiburada ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasındaki bu iş birliği, markanın teknoloji, inovasyon ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımını sporun birleştirici gücüyle buluştururken, Türk basketbolunun gelişimine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.