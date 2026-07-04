Tarihe geçti Aysu: Ne azgın dalgalar durdurabildi ne köpekbalıkları

Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, gururumuz oldu.

Zorlu akıntıları ve değişken hava koşullarıyla dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Japon Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçen Türkoğlu'nu ne azgın dalgalar durdurabildi ne de denizdeki köpek balıkları.

Aysu, bunu başaran en genç Türk yüzücü unvanını elde etti.

Aysu daha önce de İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi, Kuzey Kanalı ve Yeni Zelanda’daki Cook Boğazı’nı da başarıyla geçmişti.

HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Japonya'daki bu büyük mesafeyi de başarıyla tamamlayan Aysu, Oceans Seven hedefine bir adım daha yaklaştı.



Japonya'daki kanalda denizdeki olumsuzluk nedeniyle gün doğumundan gün batımına kadar yüzmeye izin verilebiliyor.

Gün doğumunda denize giren Aysu'ya Japon yetkililer de destek verdi ve yüzdüğü mesafe boyunca refakat etti.

Aysu verilen sürede sudan çıkmayı başararak tarihe adını yazdırdı.

25 yaşındaki Aysu, Bodrum doğumlu. Ege Üniversitesi Spor Bölümleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu.