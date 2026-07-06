Tanju Çolak'ın yeni sezondaki adresi belli oldu

Eski futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak'ın Süper Lig'de yeni sezon öncesi adresi belli oldu.

KENDİ KANALINDAN YAYIN YAPACAK

Tanju Çolak yayınlarına kendi Youtube kanalından devam edeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tanju Çolak TV’de yeni yayın dönemi başlıyor! Kral Tanju Çolak’ın aykırı yorumları, Yücel Çolak’ın moderatörlüğünde "Futbolun Gerçekleri" programıyla Tanju Çolak TV’de izleyicilerle buluşuyor. Ezber bozan yorumlar, cesur analizler ve gündemi değiştirecek sözlerle futbolun kralı burada konuşuyor!

TANJU ÇOLAK KİMDİR?

Samsunspor’da attığı gollerle dikkat çeken Tanju Çolak, 1987 yılında Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle Süper Lig tarihinin bir sezondaki gol rekorunu kırarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanan tek Türk futbolcu oldu. Galatasaray formasıyla birer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1991 yılında doğrudan Fenerbahçe’ye transfer olan Tanju Çolak kariyerinin son döneminde ise İstanbulspor forması giydi. Çolak, 1994 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.