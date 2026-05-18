Tanju Çolak: Biz gavur muyuz kardeşim?

Eski futbolcu Tanju Çolak, çileden çıktı. Çolak, "Onlara VIP araç verin, otel verin, bakıcı verin. Peki biz neyiz? Biz gavur muyuz kardeşim?" dedi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray yönetimine isyan etti. Çolak, sarı kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamalarına davet edilmeyişini sert bir dille eleştirdi.

Çolak, şunları söyledi:
"Türk futbolu ve Galatasaray için bir tane Tanju Çolak var. İsviçre'deki istatistik kurumu beni dünyanın en iyi 48 futbolcusu arasında gösterdi. Bronz Ayakkabı ve Gümüş Ayakkabı sahibiyim. Altın Ayakkabıyı da Galatasaray'da aldım. Neden, niye, niçin bizleri çağırmıyorlar. Siz gidin anca yabancı futbolcuları çağırın. Onlara VIP araç verin, otel verin, bakıcı verin. Peki biz neyiz? Biz gavur muyuz kardeşim?

"EMEKLERE SAYGI DUYMUYORSUNUZ"

Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Hasan Şaş, Ergün Penbe, Ümit Davala gibi bu takım için efsane olmuş isimleri çağırmıyorsunuz. Galatasaray'ı Galatasaray yapan bu Türk futbolculardır. O emeklere saygı duymuyorsunuz. Çok mu zor efsane Türk futbolculara değer vermek? Yerli futbolculardan bu kadar mı çekiniyorsunuz?
Benim Galatasaraylılığımı kimse sorgulayamaz, haddine değil. Bugüne kadar 28 ile gittim. Gittiğim her yerde Galatasaraylı olduğumu söylüyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Ama eski futbolcuları böyle davranarak kulüpten uzaklaştırıyorsunuz."

