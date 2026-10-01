Tanık hakem soruşturmanın kilit ismini Halk TV'de açıkladı: Konuşursa hepsi açığa çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 üst düzey hakem yöneticisi gözaltına alındı.

Eski yardımcı hakem Ali Tuna'nın şikayetiyle başlayan soruşturmada şüpheliler, 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' ile suçlanıyor.

DENİZ ATEŞ BİTNEL YAŞANANLARI HALK TV'DE ANLATTI

Soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade veren eski hakem Deniz Ateş Bitnel yaşananları Halk TV'de değerlendirdi. 'Deniz Bayramoğlu ile Gün Doğarken'e bağlanan Deniz Ateş Bitnel'in açıklamaları şu şekilde:

Tanık sıfatıyla Vatan Emniyet'e davet edilen ilk hakemim büyük ihtimalle. Çünkü benden sonra yaklaşık bir 15-20 kişi daha ifade verdi ve sonrasında dün de yaklaşık 25-30 kişi ifade verdi diye biliyorum. Bunların içerisinde aktif hakemler de var, aktif FIFA gözlemcileri de var ve tanık sıfatının dışında Merkez Hakem Kurulu'ndan şikayetçi olup adamcılık yaptığını belirtip ellerinde delillerle giden birçok hakem kardeşim var. Dolayısıyla bu iddialar ve bu iddianame, hazırlanacak iddianame ya da yöneltilen bu dosya, dosyadaki suçlar sanki doğruluk payı yüksek suçlar gibi görünüyor, birçok kişi var.

"SINAV SORULARINI VERDİĞİNİ KABUL ETTİ"

Beni davet ettiklerinde zaten benim daha önce bu gözaltına alınan iki kişiyle mahkemelik durumlarım söz konusuydu. Bazı konuları haberleştirmiştim. Birincisi Ferdi Karadoruk ile ilgili, iki yıl önce kendi WhatsApp grubunda kendine yakın hakemlere sınav sorularını paylaştığıyla ilgili bir haber yapmıştım ve bunu iddia olarak vermiştim. KVKK'yı ihlal etmemiştim, herhangi bir görüntü veya isim vermemiştim. Ama Ferdi Karadoruk KVKK ihlali diye sanki bu olayın gerçekliğini kabul edercesine, yani böyle bir olay yok demek yerine 'benim kişisel gizliliğimi ihlal etti' diye benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu ve savcılık burada takipsizlik verdi. Yani Ferdi Karadoruk o dönemde sınav sorularını verdiğini aslında kabul etti.

"FERDİ KARADORUK KİLİT İSİM"

Şimdi buradan zaten benim davet edilme sebebim; ikincisi de Ferdi Karadoruk'un yakını olan ya da 'adamı' diye nitelendirilen Ahmet Şahin. Ahmet Şahin'in adamı olarak gösteriliyor Ferdi Karadoruk. Şimdi Ahmet Şahin'le de mahkemelik durumlarım vardı, onlardan da tabii takipsizlik aldım ama benim takipsizlik aldığım ve konu ettiğim iki durumda da bana sorular yöneltildi. Ben de onlara cevap verdim. Elimde bir bilgi belge yoktu ama ben bunun konusunu işledikten sonra tabii sosyal medyada işte soruların verildiği, sosyal medyada hangi soruların nasıl verildiği, kimlere verildiği açığa çıkmıştı, orada paylaşımlar olmuştu.

Dolayısıyla şuraya geleceğim: Ferdi Karadoruk aslında bu yedi isim içerisinde kilit isim. Ferdi Karadoruk çözülürse, ya da şöyle söyleyeyim çözülürse yanlış anlaşılabilir, bildiklerini anlatırsa ve onun hakkında ortaya atılan bu iddialar açığa çıkarsa; Merkez Hakem Kurulu yapısı, hakemlere mobbing uygulanması, hangi hakemlerin ön plana çıkarılıp bir şekilde bir yerlere getirilip ne amaçla getirildiği, hangi hakemlere nasıl baskı yapıldığı, hangi yetenekli hakemlerin sistem dışına çıkarıldığı hepsi açığa çıkar. Kilit isim Ferdi Karadoruk gibi görünüyor. Dün de Ferdi Karadoruk ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı daha gördüm ki onun da doğruluğunu netleştirmeye çalıştım, doğruluk payının da yüksek olduğunu gördüm. Müstehcenlikle ilgili bir sıkıntısı var ve telefonunda çok farklı bir bulguya rastlanmış. Yani bir Ferdi Karadoruk ismini belki bilmiyorsunuz ama bütün hakem camiasını şekillendiren, bütün hakem camiasını sanki avucunun içine alan bir isim gibi görünüyor. Ama bunu kimler için yapıyor? Sıkıntı burada başlıyor, onun açığa çıkması lazım.

"KIBRIS'TA FARKLI İLİŞKİLER İÇİNDE"

Dosyada bana sorulan sorulara binaen söylüyorum bunu, sorulara verdiğim cevaplara binaen... Benim de kafamda sorular oluştu ve ben de o soruları ilettim. Özellikle şunu belirttim: Ben bir buçuk yıl Kıbrıs'ta, Kıbrıs TV (yani isim vereyim) oranın bir televizyonunda spor yorumculuğu yaptım. Her hafta sonu gittim ve döndüm. Ve Kıbrıs'ta farklı ilişkiler içinde olduğunu duyduğum Ahmet Şahin ismiyle karşılaştım. Yani farklı ilişkileri olduğu konuşuluyor. Ve orada bir buçuk yıllık süre zarfında Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı'nın danışmanı olarak görünen Ahmet Şahin'in Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı ile hiç yan yana geldiğine şahit olmadım. Ve bunun bir kılıf olduğunu düşünüyorum. Yani Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı danışmanı görünüyor, ben bir buçuk yıl orada görev yapıyorum ve hiç yan yana görmüyorum. Ama farklı ilişkilerle orada başka işler yaptığını duyuyorum. Bunu da dosyaya işlettim. Bunun araştırmasını da emniyet yapacaktır. Oradan çok farklı şeyler çıkacağını düşünüyorum. Ve bu açığa çıkarsa bu işin yavaş yavaş bahse doğru evrileceğini düşünüyorum. Bu arada dün açıklanan yöneticiler ve başkanlar listesine baktığımızda da onu da çok manidar buluyorum.

"BİR YIL BOYUNCA BEKLETİLDİ"

Bir yıl bekletildi. Hakemlere bu operasyon yapıldığında, bahis hesabı vardı diye yapıldığında ve hakemlerin ceza almasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bir yıl boyunca biz Futbol Federasyonu'nun yöneticilerinin isimlerine ulaşamadığımızı mı düşünmeliyiz? Ki mümkün değil. Ben bir yıl boyunca bunun bekletildiğini düşünüyorum ve bir yıl süre zarfı içerisinde beş yıllık zamanaşımına giren hangi isimler var bunu merak ediyorum. Beş yılı zamanaşımına girmesi için özellikle bekletilen bu listenin, benim düşüncem bu, daha ne kadar bekletilecekti ve hangi isimler daha beş yıllık zamanaşımına girecekti onu merak ediyorum. Ve bu isimler acaba Türkiye Futbol Federasyonu'na destek vermedi mi, Merkez Hakem Kurulu'na destek vermedi mi ki apar topar Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alındığında ya da Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda çözülmeler başladığında, istifalar başladığında bu liste apar topar açıklandı? Ben merak ediyorum, benim sorularım çok kritik, gerçekten kritik ve bahsin ya da bu işin manipülasyonunun açığa çıkarılabileceği soruların cevapları da bunlar, bulabilirsek.