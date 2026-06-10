Tam da başlayacaktı: 2026 Dünya Kupası'nda büyük kepazelik! Türkiye'ye eziyet



İlk kez 48 takımla düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyona yarı oynanacak açılış maçıyla başlayacak ama öncesinde yaşanan kepazelikler gündemden düşmüyor.

Kupa o kadar büyük coğrafyada düzenleniyor ki; maçların oynanacağı şehirlerin arasındaki saat farkları dikkat çekiyor. Takımları birbirine çok uzak şehirlere yorucu ve uzun uçak yolculukları bekliyor.

FIFA'nın sırf daha çok para kazanmak ve ABD ile arayı iyi tutmak adına Dünya Kupası'nı bu üç ülkeye verdiği belirtilirken, gazeteci Mevlüt Tezel, yaşanan rezillikleri birbiri ardına sıraladı. Tezel'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"IRKÇI TAVIRLAR"

"İran kafilesindeki 13 kişinin vize alamaması Orta Doğu'da yaşanan siyasi krize bağlanmıştı. Ancak daha sonra İran'ın kamp yeri Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. İranlı futbolcular gruptaki üç maç için de ABD'ye seyahat etmek zorunda kalacak.

1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hüseyin, Şikago Havalimanı'nda yaklaşık yedi saat boyunca sorgulandı. Hüseyin'in cep telefonu incelemeye alındı. Irak Milli Takımı ile birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının da ABD'ye girişine izin verilmedi.

Senegal Milli Takımı futbolcuları, ABD'ye iniş yaptıktan sonra daha terminale geçmeden tek tek üstleri arandı. Özbekistan Milli Takımı'nın ise New York'ta Hollanda ile oynayacakları hazırlık karşılaşma öncesi stada girmeden önce polis köpekleri eşliğinde tek tek üstleri arandı.

ABD, İsviçreli Embolo'ya vize vermedi. İncelemeye alındı, günler sonra takıma katılabildi.

Güney Afrika Milli Takımı kafilenin yarısına vize verilmediği için planlanandan çok sonra ABD'ye gidebildi.

FIFA'NIN GÖREVLENDİRDİĞİ HAKEM ALINMADI"

FİFA'nın görevlendirdiği Afrika'nın en iyi hakemi Somalili Omar Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmadı.

İstanbul'dan Miami'ye uçan Artan, İstanbul'a geri gönderildi.

Bir de milli takım kamplarında yaşananlar organizasyon sorunları var. Örneğin Türkiye A Milli Futbol takımı, Arizona'da 40 derece sıcaklıkta antrenman yapıyor.

Tüm bu rezillikler yaşanırken FIFA'nın sessiz kalması ise daha vahim bir durum. FIFA, futbolculara böyle eziyetler edilmesine nasıl izin verir?

Hem bazı futbolculara ve hakeme vize vermiyorlar hem de Dünya Kupası düzenliyorlar! Bu ne yaman çelişki!

Özbek futbolcuların stada girerken aranmaları daha büyük rezillik. İran, Irak ve Senegal takımları her maçtan önce stada girmeden aranırlarsa şaşırmayın! Sosyal medyada "Nazi Almanya'sında düzenlenen 1936 Berlin Olimpiyatları'nda ABD'li siyahi atlet Jesse Owens bile bu kadar zulüm görmemişti" yorumuna katılmamak elde değil!

Senegalli futbolcuların iç çamaşırlarına kadar aranmaları, sırf Somalili diye hakemin ABD'ye alınmaması ırkçılık değil de, nedir?

Yok, böyle bir rezillik!"