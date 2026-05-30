Tam da Barış Alper'e "Bir yere gidemezsin" demişti: Okan Buruk'u istiyorlar

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken, dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Sarı kırmızılı takımın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için İngiliz kulübü Arsenal'in teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Ancak teknik direktör Okan Buruk'un hem yönetimle hem de Barış Alper Yılmaz'la birer görüşme yaptığı belirtildi. Fanatik'teki habere göre Buruk, başkan Dursun Özbek'ten Barış Alper'in satılmamasını istedi. Okan Buruk'un milli takım kampında bulunan Barış Alper Yılmaz'la da bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Bir yere gidemezsin. Şampiyonlar Ligi hedefine birlikte gideceğiz" dediği ileri sürüldü.

OKAN BURUK'A DA TEKLİF

Ancak Okan Buruk, Barış Alper'e bunu söylerken, kendisi için de teklif iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Suudi Arabistan Pro Ligi'nin son şampiyonu Al Nassr, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u takımın başına getirmek için harekete geçti.

Galatasaray'ın başında 203 resmi maça çıkan Okan Buruk 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı.