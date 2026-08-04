Tam da 11 gün kala Arda Güler'i yıkan haber: ''Seni çok özleyeceğim'' diyerek açıkladı

La Liga'nın başlamasına 11 gün kala Real Madrid'de ayrılık yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Real Madrid'in genç golcüsü Gonzalo Garcia'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

40 MİLYON EURO BONSERVİS

Fulham'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki golcünün 40 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 30 pay karşılığında transfer edildiği ifade edildi.

Gonzalo Garcia, kendisini 2031 yılına kadar Fulham'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Ayrıca kulübün kontratı 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip olduğu aktarıldı.

Fulham, 40 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Gonzalo Garcia transferiyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birisini gerçekleştirdi.

ARDA GÜLER'DEN VEDA MESAJI

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, takımdan ayrılan arkadaşı Gonzalo Garcia için veda mesajı paylaştı.

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Arda Güler, ''Sahadaki kaliten ve saha dışındaki dostluğun için teşekkür ederim.

Mütevazı, çalışkan ve iyi bir insansın. Seni her zaman böyle hatırlayacağım. Altyapıdan A takıma yükseldin ve bunu sonuna kadar hak ettin. Soyunma odasındaki komşumu özleyeceğim.

Bol şans kardeşim. Seni her zaman destekleyeceğim.'' ifadelerini kullandı.