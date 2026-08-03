Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle ayrılık iddiaları gündeme gelen Anderson Talisca'nın geleceği netleşti. TRT Spor'un haberine göre Brezilyalı yıldıza henüz herhangi bir teklif ulaşmadı ve Talisca'nın Fenerbahçe'de kalmaktan mutlu olduğu öğrenildi.

HER FIRSATTA DİLE GETİRİYOR

32 yaşındaki on numaranın Fenerbahçe'deki mutluluğunu her fırsatta çevresine aktardığı belirtildi. Hull City başta olmak üzere çeşitli kulüplerin adının transfer söylentileriyle anılmasına rağmen Talisca'nın sarı-lacivertli formayı bırakmayı düşünmediği aktarıldı.

GORNIK ZABRZE MAÇLARINDA PARLADI

Talisca, 2026-2027 sezonuna da güçlü bir giriş yaptı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Gornik Zabrze karşısında santrfor bölgesinde forma giyen Brezilyalı, iki maçta da gol buldu. Bu performans, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesinde belirleyici rol oynadı.

2028'E KADAR SÖZLEŞME VAR

Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın önünde iki yıllık bir sarı-lacivertli serüven daha bulunuyor.