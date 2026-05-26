Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun değeri neredeyse 4 katına yaklaştı. Bordo mavili kulübe resmen teklif yapıldı.

"Talih kuşu" diye buna derler: 5'e aldı 18 verdiler

Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Felipe Agusto'yu sezon başında Belçika'nın Cercle Brugge takımından bonservisine 5 milyon euro ödeyerek transfer etmişti.
Bordo mavili formayla 40 resmi maçta 15 gol atan 22 yaşındaki oyuncunun değeri bir sezonda neredeyse 4 katına yaklaştı.

Ara transferde Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon euroluk teklife rağmen gitmek istemediği için kalan Felipe Agusto için bordo mavili kulübe şimdi yeni bir teklif geldiği ileri sürüldü.

BONSERVİSİNE 18 MİLYON EURO

Portekiz'den Benfica'nın yanı sıra Rus kulüplerinin de ilgilendiği ileri sürülen Felipe Agusto için ilk resmi teklifin yapıldığı iddia edildi.

Spordepormedya'dan Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Rusya'nın Zenit kulübü Felipe Agusto'nun bonservisini almak için Trabzonspor Kulübü'ne resmen 18 milyon euro teklif etti.
Bu arada daha önce Benfica'nın da teklif yaptığı ancak Trabzonspor Kulübü'nün bonservis için 20 milyon euro istediği ileri sürülmüştü.

