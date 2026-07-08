Takımı Süper Lig'e çıktı: Kendisi 2. Lig'e düştü

1. Lig'den 2. Lig'e düşen Sakaryaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya ekibi, Barış Sağır'ın ardından bir transferi daha açıkladı.

Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Salih Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

''HOŞ GELDİN SALİH''

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Salih Sarıkaya ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Salih!" ifadeleri kullanıldı.

Sakaryaspor, Salih Sarıkaya transferi ile birlikte 2026 yaz transfer dönemindeki ikinci transferini yapmış oldu.

TAKIMI SÜPER LİG'E YÜKSELDİ: KENDİSİ 2. LİG'E DÜŞTÜ

Erzurumspor FK, geride bıraktığımız sezon TFF 1. Lig'de 81 puanla şampiyon oldu direkt olarak Süper Lig'e yükseldi.

2 sezon boyunca Erzurumspor forması giyen Salih Sarıkaya, geçen sezon 8 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Sakaryaspor ise geçen sezon 34 puanda kalarak 18. sırada yer aldı ve TFF 2. Lig'e düştü.

Sakarya ekibi, yapacağı takviyeler ile yeniden 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.