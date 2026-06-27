Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın itirazı hakkında kararını verdi. Kurul, incelemenin devam etmesine oybirliğiyle karar verdi.
Bahis operasyonu kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Mert Hakan Yandaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
İNCELEME DEVAM EDECEK
Karara itiraz eden Mert Hakan Yandaş'ın başvurusu incelendi. Tahkim Kurulu, oyuncu hakkındaki incelemenin devam etmesine karar verdi. Karar oybirliğiyle alındı.
TFF'den konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir.
ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte sözleşme görüşmelerinin hızlanması bekleniyor.