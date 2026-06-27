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Halk TV Spor Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın itirazı hakkında kararını verdi. Kurul, incelemenin devam etmesine oybirliğiyle karar verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Bahis operasyonu kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Mert Hakan Yandaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

İNCELEME DEVAM EDECEK

Karara itiraz eden Mert Hakan Yandaş'ın başvurusu incelendi. Tahkim Kurulu, oyuncu hakkındaki incelemenin devam etmesine karar verdi. Karar oybirliğiyle alındı.

TFF'den konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte sözleşme görüşmelerinin hızlanması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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