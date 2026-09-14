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Halk TV Spor Survivor'dan ayrılan Meryem Boz'un yeni adresi belli oldu

Survivor'dan ayrılan Meryem Boz'un yeni adresi belli oldu

Voleybola ara verdikten sonra Survivor'da mücadele eden Meryem Boz sahalara geri dönüyor. Mavi Şimşek, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile anlaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Survivor'dan ayrılan Meryem Boz'un yeni adresi belli oldu

Voleybol kariyerine ara verdikten sonra Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor'da mücadele eden Meryem Boz sahalara geri dönüyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Meryem Boz ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Aydın’a yeniden hoş geldin Meryem Boz! 2019-2021 yılları arasında formamızı başarıyla terleten “Mavi Şimşek”, yeniden Aydın’da! Aydın’da önemli başarılara imza atan Meryem Boz’a yeniden mavi-beyazlı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyor, yuvana hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Survivor'dan ayrılan Meryem Boz'un yeni adresi belli oldu - Resim : 1

UZUN YILLAR FİLENİN SULTANLARI'NDA FORMA GİYDİ

Meryem Boz kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Vakıfbank ve Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giydi. Meryem Boz uzun yıllar milli takımda da mücadele etti. Boz özellikle Filenin Sultanları'ndaki performansının ardından 'Mavi Şimşek' lakabını aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Survivor
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