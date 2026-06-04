Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor elini çabuk tuttu: Bonservis ödemeden getirecek
Erzurumspor, Tolouse ile sözleşmesi sona erecek olan Norveçli sağ bek Warren Kamanzi'yle görüşmelere başladı.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
WARREN KAMANZI'YLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Ligde tutunacak bir kadro kurmak isteyen mavi-beyazlılar, Tolouse forması giyen Norveçli sağ bek Warren Kamanzi'yle temas kurdu.
Orta sahada da forma giyebilen Warren Kamanzi'yi kadrosuan katmayı hedefleyen Erzurumspor yönetimi görüşmelerini sürdürüyor.
ANLAŞMA TAMAMLANIRSA BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek futbolcuyla anlaşılması halinde Dadaşlar herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
28 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Tolouse formasıyla 28 maça çıkan Norveçli sağ bek, bin 39 dakika sahada kaldı. Warren Kamanzi bu sürede 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi