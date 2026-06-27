Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'ya stat müjdesi: Resmen açıklandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Çorum Şehir Stadı'nı Süper Lig standartlarına uygun bir hale getirmek isteyen kırmızı-siyahlılar restorasyon çalışmalarını başlattı.

STATTA DEV RESTORASYON ÇALIŞMASI

Yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak stattaki çimler değişecek. Yeni nesil serme çim uygulamasına geçilerek hibrit çimler ekilecek. Sulama ve drenaj sistemleri de elden geçirilecek. Yeni nesil sulama altyapısının UEFA standartlarında olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca stadyumun teknolojik altyapısı da güçlendirilecek. Stat hoparlörlerine bakım yapılacak. Yeni bir skorboard takılacak ve koltuklar yenilenecek.

HABERLEŞME ALTYAPISINA 10 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Ayrıca yapılan açıklamaya göre; kesintisiz haberleşme imkanı sunmak için 10 milyon TL'lik ek bir yatırım yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, telefon operatörleri destek verecek.