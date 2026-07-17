Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK oynatmadan kazandı

Yeni sezon öncesi Süper Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Çorum FK'ya sürpriz bir teklif geldi.

FROSIONE'DEN SMOLCIC TEKLİFİ

Spor Depor'da yer alan habere göre; kırmızı-siyahlıların yeni transferi Hrvoje Smolcic'e İtalya'dan talip çıktı. Bu sezon Serie A'ya yükselen Frosinone, 3.5 milyon euro bonservis teklifinde bulundu.

Çorum FK yönetimi olumsuz dönüş yaparken teklifin artması halinde ayrılığa sıcak bakabileceğini bildirdi.

KOCAELİSPOR'DA KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Hrvoje Smolcic, 1.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Çorum FK'ya transfer oldu.

1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Kocaelispor formasıyla 29 maça çıkan Hırvat stoper, 2 bin 499 dakika sahada kaldı. Hrvoje Smolcic bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.