Süper Lig'in eski gol kralı Vagner Love 42 yaşında futbola veda etti

Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş formalarıyla Türkiye'de önemli izler bırakan tecrübeli futbolcu, 42 yaşında yeşil sahalara resmen veda etti.

Ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen Vagner Love CSKA Moskova'nın düzenlediği jübile maçıyla futbola veda etti.

JÜBİLE MAÇINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, efsaneleşen Brezilyalı yıldız Vagner Love için özel bir jübile maçı organizasyonu düzenledi.

Kendisi için düzenlenen bu özel karşılaşmada son kez sahaya çıkan tecrübeli forvet, eski takım arkadaşları ve taraftarlarla bir araya gelerek tarihi bir organizasyona imza attı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide tribünlerin büyük bir sevgi gösterisiyle karşıladığı başarılı oyuncu, ailesiyle birlikte saha ortasında gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜRKİYE KARİYERİNE DAMGA VURMUŞTU

Brezilyalı santrforun Türkiye macerası oldukça parlak istatistiklere sahne olmuştu. Süper Lig'de Alanyaspor forması giydiği dönemde sergilediği üstün performansla gol krallığı sevinci yaşayan Vagner Love, bu başarısının ardından siyah-beyazlı ekibe transfer olmuş ve Beşiktaş forması altında da gollerine devam etmişti.

Dünya futbolunda ve Türkiye'de kendine has tarzıyla unutulmazlar arasına giren oyuncunun vedası, uzun yıllar tarih yazdığı kulübünde ve uluslararası spor basınında geniş yankı uyandırdı.