Süper Lig'i istemedi: Şimdi Batman'a gidiyor

Süper Lig'de Konyaspor formasıyla umduğunu bulamayan Pedrinho Türkiye'ye geri dönüyor.

Pedrinho, 2024-25 sezonunun başında Bulgaristan ekibi CSKA 1948'ten Konyaspor'a transfer olmuş ve özellikle ilk haftalardaki performansıyla dikkat çekmişti. Ancak sezon ilerledikçe beklentilerin altında kalan Brezilyalı oyuncunun Konyaspor ile yolları sezon ortasında ayrıldı. Devre arası transfer döneminde 1. Lig ekiplerinin radarına giren Pedrinho, anlaşma sağlayamayınca kulübünde kalmak durumunda kalmıştı.

Konyaspor'un 1,5 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun sözleşmesini feshetmesiyle birlikte taraflar arasında hukuki süreç başladı.

BATMAN PETROLSPOR DEVREDE

Gazeteci Fikret Gül'ün aktardığı bilgilere göre Trendyol 1. Lig'in yeni yüzü Batman Petrolspor, Pedrinho ile görüşmelere başladı. Taraflar arasında anlaşmaya varılmak üzere olduğu belirtilirken 29 yaşındaki Brezilyalı'nın Türkiye'deki kariyerine 1. Lig'de devam etmesi gündemde.

54 MAÇLIK KONYASPOR KARNESİ

Pedrinho, Konyaspor formasıyla çıktığı 54 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti. Konyaspor'daki sancılı dönemin izlerini silmek isteyen Pedrinho için Batman Petrolspor, taze bir başlangıç fırsatı olacak.