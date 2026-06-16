Süper Lig'i finalde kaçıran Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 1. Lig play-off finalinde Çorum FK'ya kaybederek Süper Lig şansını kaçıran Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

MUSTAFA GÜRSEL'LE ANLAŞILDI

Ajansspor'un haberine göre; Esenler Erokspor, teknik direktörlük koltuğu için Mustafa Gürsel'le anlaşmaya vardı.

BANDIRMASPOR'DAN AYRILDI

Bandırmaspor'u çalıştıran Mustafa Gürsel görevinden ayrıldı. Bandırmaspor'dan konuya dair yapılan açıklamada "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca Bandırmaspor’umuza verdiği emek, gösterdiği özveri ve profesyonel yaklaşımı için Mustafa Gürsel’e teşekkür ederiz. Bandırmaspor ailemizin bir parçası olarak kulübümüze önemli katkılar sunan hocamıza, bundan sonraki kariyer yolculuğunda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" denildi.

2 SEZONDUR BANDIRMASPOR'DAYDI

Bandırmaspor'un başında 2 sezon geçiren Mustafa Gürsel, 82 maçta görev yaptı. Gürsel, 1.62 puan ortalaması yakaladı.