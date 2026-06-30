Bursaspor, yeni sezon kadro yapılanmasında belirlediği önceliklerden birini hayata geçirmek üzere. Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak yeşil-beyazlılar, kale bölgesindeki takviye arayışını sona erdirme noktasına geldi. Kulüp Başkanı Enes Çelik'in işaret ettiği isim, Çorum FK'da forma giyen Ahmet Kıvanç olarak netlik kazandı.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTUYOR

Enes Çelik'in geçtiğimiz günlerde "Bir kaleci alacağız" şeklindeki açıklaması, taraftarların ve basının gözünü doğrudan bu mevkiye çevirmişti. Başkanın aynı zamanda yerli bir isimle anlaşacaklarını vurgulaması, transfer sürecinin yönünü de işaret ediyordu. Bu açıklamaların ardından gelişen süreç, Bursaspor yönetiminin hedefini net biçimde Ahmet Kıvanç üzerine kurduğunu ortaya koydu.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Edinilen bilgilere göre Bursaspor ile Ahmet Kıvanç arasında prensip anlaşmasına varıldı ve transfer yüzde 90 oranında tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

28 yaşındaki file bekçisi Ahmet Kıvanç, futbol kariyerinin temellerini Başakşehir altyapısında attı. Kıvanç'ın kariyer yolculuğu, Türk futbolunun farklı kademelerinde geçirdiği deneyimlerle şekillendi. Bandırmaspor, Adanaspor ve İstanbulspor formalarını terleten deneyimli file bekçisi, son durağı olan Çorum FK'da da önemli bir performans sergiledi. Ahmet, Çorum FK'nın bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir rol üstlendi.