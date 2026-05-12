Süper Lig’e yükselen Amedspor seçime gidiyor

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde seçimli olağan genel kurul kararı alındığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.

SÜPER LİG'E YÜKSELDİLER

1. Lig'de oynadığı 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Amedspor, ligi 74 puanla 2. sırada tamamladı ve lider Erzurumspor ile birlikte adını Süper Lig'e yazdırdı.

Diyarbakır ekibi, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.