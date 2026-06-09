Süper Lig'e yeni stat geliyor: İsmi belli oldu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte stadyum projesi yeni bir aşamaya geçti.

UZUN BEKLEYİŞ SON BULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamındaki kısıtlamaların kaldırılması için yaptığı başvuru sonuç verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun yapım ihalesine gerekli onayı vererek projenin önündeki bürokratik engeli kaldırdı. AK Partili Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldız, iznin resmi olarak belediyeye iletildiğini kamuoyuyla paylaştı.

PARSELİ VE KONUMU BELİRLENDİ

Stadyumun, Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi'nde yer alan 26675 ada 11 parsel üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Söz konusu alan, hem ulaşım altyapısı hem de çevre düzenlemesi açısından stadyum yapımına elverişli bir konum olarak değerlendiriliyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin kentsel dönüşümüne de önemli katkı sağlanması bekleniyor.

TUGAY'A OYBİRLİĞİYLE YETKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce gerçekleştirdiği oturumda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanacak resmi protokoller ve yapım sürecine ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a oybirliğiyle yetki vermişti. Bakanlık onayının gelmesiyle birlikte bu yetkinin kullanım süreci de fiilen başlamış oldu.

SIRADA İHALE VE PROTOKOL SÜRECİ VAR

Bakanlık onayının ardından sıra yapım ihalesinin hazırlanmasına ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile resmi protokollerin imzalanmasına geldi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatın ne zaman başlayacağına dair takvim de netlik kazanacak. Karşıyaka'nın uzun süredir beklediği modern stadyuma kavuşma hayali, bu onayın ardından somut bir zemine oturmuş durumda.