Süper Lig'e çıkınca stadı gıcır gıcır oldu

Amedspor, Süper Lig'e çıkınca stadı da gıcır gıcır oldu.

Diyarbakır Stadı'nda geçen sezon tamamen yenilenen zeminde bu yıl bakım ve renovasyon çalışmaları yapıldı. Çim yüzeyindeki ölü kum ve organik tabaka temizlenirken, yeniden tohumlama ve gübreleme çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında misafir tribünü Güneydoğu Tribünü'nden Kuzeybatı Tribünü'ne taşınacak. Turnike sistemi tamamen yenilenecek, tahliye kapılarının sayısı ile VIP ve loca kapasitesi artırılacak.

"MAÇLAR KEYİFLE İZLENECEK"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin konuyla ilgili şunları söyledi:



"Geçen sene stadımızın zeminini yenilemiştik. Bu yıl da renovasyon çalışması yaptık. Zemindeki ölü kum ve organik tabakayı temizledik. Yeniden tohumlama ve gübreleme çalışmaları gerçekleştirdik. Seyircilerimiz en çok misafir tribününün yerinin değiştirilmesini istiyordu. Misafir tribününü Güneydoğu Tribünü'nden Kuzeybatı Tribünü'ne taşıyoruz. Turnike sistemi tamamen değişiyor. Tahliye kapılarımızın sayılarını artırıyoruz. Böylece seyircilerimiz giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşamayacak. VIP ve loca kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Maçların daha keyifle izlenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Stadımızda kışın alttan ısıtma, yazın ise soğutma sistemi bulunuyor. Ayrıca perdeleme ve hava sirkülasyonu sistemleriyle çimin yüksek sıcaklıklardan en az düzeyde etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün kulüplerimizin sakatsız ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Amedspor'un da Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyacağına inanıyoruz."