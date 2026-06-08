Süper Lig'den 11 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig'e düşen Kayserispor, yeni yönetimini belirledi. Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulu, Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda toplandı. Tek adayla gerçekleşen seçimde Ali Çamlı, Kayserispor Kulübü başkanlığına getirildi.

Divan başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın üstlendiği kurulda, geçmiş döneme ait faaliyet raporları okunarak oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİ

Kürsüye çıkan Çamlı, kulübe olan bağlılığını açık sözlülükle dile getirdi. Kayserispor'un kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu vurgulayan yeni başkan, görevin ağırlığının farkında olduğunu da saklamadı.

"Aldığım görevin ne olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağımdan da hiç endişem yok" diyen Çamlı, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak başarı için tüm paydaşların ortak sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

KAYSERİSPOR'UN ADI DEĞİŞTİ

amlı'nın genel kurulda yaptığı en dikkat çekici açıklama isim sponsorluğuyla ilgili oldu. Bundan böyle Metro Kayserispor adıyla anılacak olan takım için yeni başkan, kulübü borç batağından çıkarma sözü verdi.

"Amacımız Kayserispor'u borç batağına değil, borçları sıfıra indirip ilerleyen dönemlerde halka arz ederek gerçek sahiplerine teslim etmek" diyen Çamlı, bu hedef doğrultusunda her kapıyı çalmaya hazır olduğunu da ekledi.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Hüseyin Beyhan, Tufan Koç, Yücel Şahin, Ayten Öztürk Ünal, Emir Akpınar, Mustafa Gülsoy, Tevfik Kürtüncü, Samet Sarıoğlu, Süleyman Akın, Aydın Yergin ve Şeyhi Odakır.

DEV BORÇ

Çamlı yönetiminin önünde zorlu bir tablo duruyor. Genel kurulda yapılan açıklamaya göre kulübün mevcut borcu 1 milyar 138 milyon lira düzeyinde bulunuyor. 1. Lig mücadelesiyle birleşen bu mali yük, yeni yönetimin öncelikli sınav konusu olacak.