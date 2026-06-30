Süper Lig'den düşünce devreye girmişti: Kayserispor Bahçeli'ye gitti

TFF 1. Lig ekibi Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki heyet MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Bu sezon Süper Lig'den düşen Kayserispor'a MHP'den destek gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj göndererek 'ligleri tescil etmeyin' çağrısı yaptığı öne sürülmüştü.

BAHÇELİ'YE GİTTİLER

Ziyarete Başkan Çamlı’nın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Asbaşkan Tufan Koç ve Başkan Yardımcısı Ayten Öztürk Ünal katıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kayserispor Kulübü Başkanımız Ali Çamlı, Asbaşkanımız Tufan Koç, Başkan Yardımcımız Ayten Öztürk Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmiştir. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde kulübümüzün yeni sezon hedefleri, yürütülen çalışmalar ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmeler ele alınmış; Kayserisporumuzun mevcut durumu hakkında Sayın Genel Başkana bilgi arz edilmiştir. Ziyarette kulübümüze gösterdiği yakın ilgi, samimi ev sahipliği ve değerli destekleri dolayısıyla MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyor, yeni sezon için ilettiği başarı temennilerinin camiamıza güç verdiğini ifade ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ziyarette, Devlet Bahçeli'ye Kayserispor heyeti tarafından üstünde isminin yazılı olduğu 38 numaralı Kayserispor forması hediye edildi.