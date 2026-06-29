Süper Lig'den düştü: İflası isteniyor

Süper Lig'den düşen ve bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek Kayserispor’da gelecek sezonun hazırlıkları sürerken, bir yandan kulübe gelen fesih bildirimlerini çözüme kavuşturmak için çaba gösteriliyor.

Sarı - Kırmızılı takım son olarak 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Soyalp’in gönderdiği sözleşme fesih bildirimi sonrası açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu, lisanslı futbol temsilcisi Uğur Avadan, Kayserispor'un iflasını talep eden davayı açtı.

Kayseri 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, davacı Uğur Avadan tarafından davalı Kayserispor Futbol Anonim Şirketi aleyhine açılan ve görülmekte olan iflas davası nedeniyle duruşma tarihi açıkladı.

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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İç Anadolu ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Furkan Soyalp tarafından kulübümüze gönderilen haklı nedenle yapıldığı iddia edilen fesih bildirimi, hukuken hiçbir sonuç doğurmamaktadır. Futbolcumuz tarafından 03 Haziran 2026 tarihinde keşide edilen ihtarname, kulübümüze 06 Haziran 2026 tarihinde tebliğ edilmiş ve söz konusu ihtarnamede kulübümüze açıkça 30 günlük yasal ödeme süresi tanınmıştır. Buna göre ihtarnamede belirtilen sürenin son günü 06 Temmuz 2026 tarihidir. Kulübümüz ise ihtarnamede tanınan süre dolmadan, 24 Haziran 2026 tarihinde ihtara konu ödeme yükümlülüğünü eksiksiz şekilde yerine getirmiştir. Kulübümüzden 24 Haziran 2026 tarihi itibariyle hiçbir hak ve alacağı kalmamıştır” denildi.

‘KULÜBÜMÜZ TANINAN SÜREDE YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRDİ’

Fesih bildiriminin hukuken geçersiz olduğunun da öne sürüldüğü açıklamanın devamında, “Buna rağmen, henüz ihtarnamede tanınan 30 günlük yasal süre sona ermeden tek taraflı fesih bildirimi gönderilmesi, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı ile temel hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır. Haklı nedenle fesih hakkının doğabilmesi için mevzuatta öngörülen şartların eksiksiz şekilde gerçekleşmesi zorunludur. Kulübümüz, ihtarnamede tanınan süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğundan, haklı nedenle fesih şartları hiçbir şekilde oluşmamıştır. Bu nedenle Furkan Soyalp tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen fesih bildirimi hukuken geçersizdir. Futbolcumuzun Kayserispor Futbol A.Ş. ile imzalamış olduğu profesyonel futbolcu sözleşmesi aynı şartlarla yürürlüktedir ve tüm hüküm ve sonuçlarıyla devam etmektedir. Kulübümüz, hukuka aykırı bu girişim nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ve gerekli görülmesi hâlinde diğer yetkili merciler önünde tüm hukuki haklarını kararlılıkla kullanacak; kulübümüzün ve camiamızın menfaatlerini sonuna kadar koruyacaktır” ifadeleri yer aldı. (DHA)