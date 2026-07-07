Süper Lig'den düştü: Gece yarısı müjdeyi açıkladı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran iki önemli gelişmeyi gece yarısı duyurdu. Joao Mendes ve Baran Ali Gezek konusunda atılan adımlar, kulüpte olumlu bir hava yarattı.

JOAO MENDES KRİZİ ÖNLENDİ

Sözleşmesi boşa düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Joao Mendes meselesinde Başkan Çamlı devreye girdi. Gerekli ödemeyi yaparak sorunu çözen Çamlı, deneyimli futbolcunun Kayserispor'da kalmaya devam edeceğini müjdeledi.

BARAN ALİ GEZEK İLE MUTLU SON

Kayseri'nin öz evladı olarak tanınan Baran Ali Gezek ile de anlaşma sağlandı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı formayla yoluna devam edeceği resmen açıklandı.

TRANSFER TAHTASINA ODAKLANILDI

İç transferde önemli adımlar atan Çamlı, gözlerini şimdi transfer tahtasına çevirdi. Başkan Çamlı'nın şu ana kadar 3.5 milyon Euro'luk ödeme gerçekleştirdiği belirtilirken transfer tahtasının bu hafta içinde açılması bekleniyor.