Süper Lig'de tarihi sözleşme: Trabzonspor'da beklenen opsiyon devreye girdi!

Trabzonspor'un geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna kazandırdığı golcü forvetin sözleşmesindeki gizli detaylar ortaya çıktı.

Bordo-mavililerde kiralık olarak kadroya katılan Franculino Dju'nun satın alma opsiyonu devreye girdi. Süper Lig'in en pahalı transferleri arasına girecek.

Alınan sportif sonuçların ardından oyuncunun sözleşmesinde yer alan 8 milyon Euro'luk bonus maddesi resmen aktif oldu.



KESİNLEŞEN BONSERVİS BEDELİ UÇUŞA GEÇTİ

Danimarka ekibi Midtjylland'dan transfer edilen 22 yaşındaki golcü oyuncu için Trabzonspor'un ödeyeceği kesinleşen toplam tutar bu opsiyonla birlikte 25 milyon Euro'ya ulaştı.

Geleceğe yönelik anlaşma detaylarında bordo-mavilileri bekleyen bir diğer kritik madde ise oyuncunun bireysel performansına bağlı.

Eğer zorlu şartları içeren +5 milyon Euro'luk ek bonus maddesi de devreye girerse, transferin toplam maliyeti 30 milyon Euro'yu bulacak.

LİSTEDE DENGELER DEĞİŞTİ

Bonservis maliyetinin 25 milyon Euro'ya yükselmesi, genç yıldızı Türk futbol tarihine geçirdi. Yaşanan bu resmi gelişmenin ardından oyuncu, Süper Lig tarihinin en pahalı ilk 10 transferi listesine direkt olarak 9'uncu sıradan giriş yaptı.