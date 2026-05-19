Süper Lig'de küme düşme kaldırılacak mı? TFF açıklama yaptı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi ve Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor küme düşen takımlar oldu.

Ligde sezon boyunca bahis ve şike soruşturmaları kapsamında alınan kararlar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

KAYSERİSPOR LİGİN TESCİL EDİLMEMESİNİ İSTEDİ

Küme düşen takımlardan birisi olan Kayserispor, yaşanan süreçlerden dolayı sezonun tescil edilmemesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

HT Spor'un haberine göre; Federasyon, küme düşmenin kaldırılması ya da ligin tescil edilmemesine sıcak bakmıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kaynaklarından yapılan açıklamada, “Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür.” ifadeleri yer aldı.

TFF’nin, Spor Bakanlığı’ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaraları yarın TFF’ye iletileceği belirtildi.

İsimlerin Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyi içerdiği, bahis oynayan kişilere ait işlemler, bahis sitelerinden talep edilerek süreç devam edeceği aktarıldı.