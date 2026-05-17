Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele, 1-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile tamamlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 79. dakikada Samuel Ballet attı.

Kocaelispor'da Nonge, 38. dakikada sakatlandı ve maça devam edemedi.

ANTALYASPOR KÜME DÜŞTÜ!

Antalyaspor, diğer maçların da sonucuyla ligi 32 puanla 16. sırada tamamladı ve Kayserispor ile Fatih Karagümrük'ün ardından Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım oldu.

Antalya ekibi, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

10. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ballet'in yerden etkili ortasına hareketlenen Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Safuri'nin şutunda ise top, Kocaelisporlu oyunculara çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

15. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada Safuri'nin sol kanattan yerden ortasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

50. dakikada Storm'un pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Antalyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Van de Streek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyete rağmen sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, lige veda etti.