Süper Lig'de düşene acımadı: FIFA 15 günde kabus gibi çöktü

Trendyol Süper Lig'den 1. Lig'e düşmenin sarsıntısını yaşayan Antalyaspor ve Kayserispor, bir de FIFA engeliyle boğuşmak zorunda kaldı. Son 15 günde Kayserispor'a 4, Antalyaspor'a ise 3 dosyadan transfer yasağı geldi. Dün de her iki kulübe birer dosyadan 3'er dönemlik yeni yasak eklendi.

DOSYA SAYILARI KABARIYOR

Kayserispor'un FIFA'da yasağa yol açan dosya sayısı 6'ya yükselirken Antalyaspor'da bu rakam 15'e ulaştı. Kadro kurmayı planlayan iki köklü kulüp için bu tablo, 1. Lig'deki yeniden yapılanma sürecini ciddi ölçüde zorlaştırıyor.

TRANSFER YASAĞI BİTMİYOR

Sorun yalnızca bu iki kulüple sınırlı değil. FIFA'da Türk kulüplerinin toplam 255 dosyadan transfer yasağı bulunuyor. Ara transfer döneminde 180'lere kadar gerileyen bu rakam yeniden yükselişe geçti. Dünya genelinde ise üye ülkelerin FIFA'da 1.404 dosyadan transfer yasağı bulunduğu görülüyor.