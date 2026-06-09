Süper Lig'de böylesi yok: Amedspor'da 7 dil biliyor

Yaklaşık yüz yıl önce Van'dan Sovyetler Birliği'ne sürgün edilen bir ailenin torunü olan Narin Nadirova, bugün Kazakistan'da bankacı ve aktivist kimliğiyle tanınan bir isim. Amedspor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmasının hemen ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu seçimlerinde göreve gelen Nadirova, kulübün yeni döneminin en dikkat çekici isimleri arasına girdi.

İLK TOPLANTI, İLK GÖREV DAĞILIMI

Amedspor yönetim kurulunun ilk resmi toplantısı dün Diyarbakır'da yapıldı. Toplantıda gerçekleştirilen görev dağılımında Nadirova'ya Dış İlişkiler, Uluslararası Gelişim ve Kamu İlişkilerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevi verildi. Nadirova konuyla ilgili Cega Medya'ya şunları söyledi:

İlgilendiğim ve yürütebileceğim çok alan var. Belki en güçlü olduğum alanlardan birisidir bugün yapılan görevlendirme alanı.

7 DİL, 7 KÖPRÜ

Kürtçe, Rusça, Türkçe, Azerice, Kazakça, Ermenice ve İngilizce bilen Nadirova, Amedspor'un dünyaya açılan penceresi olma potansiyeli taşıyor. Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'daki geniş Kürt diasporası göz önünde bulundurulduğunda, bu dil birikiminin kulübün uluslararası sponsorluk, ortaklık ve marka görünürlüğü çalışmalarında belirleyici bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

DİYARBAKIR'DA DUYGUSAL ANLAR

Diyarbakır'a ilk kez gelmeyen Nadirova, bu ziyaretin öncekilerden çok farklı geçtiğini vurguladı. Amed Store mağazasını gezen ve Diyarbakır'daki dostlarını ziyaret eden Nadirova'ya, adının yazılı olduğu ve doğum yılına karşılık gelen 7 numaralı forma hediye edildi. Sokakta tanınmanın verdiği sürprizi dile getiren Nadirova, "Bu seferki gelişim çok farklı oldu. Bugün sokağa çıktık, tanıyanlar oldu. Acayip mutlu eden duygular yaşadım. Biraz şaşırdım, pek alışkın olmadığım bir durumdu" dedi.

MİLYONLARIN TAKIM SORUMLULUĞU

Adının kulüp tarafından duyurulduğu ilk andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan Nadirova, milyonlarca taraftarı olan bir kulüpte yöneticilik üstlenmenin ağırlığını hissettiklerini açıkça ifade etti. Sorumluluğun büyüklüğünü kabul eden Nadirova, buna rağmen pozitif yaklaşımını koruduğunu ve Amedspor'un bu sezon ligde üst sıralarda yer alması gerektiğine inandığını belirterek hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı.