Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verdi. UEFA ve FIFA standartlarıyla uyum sağlama hedefi taşıyan bu karar, kulüp ve futbolcuların talepleri doğrultusunda hayata geçirildi.

KARAR RESMİ OLARAK AÇIKLANDI

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla birlikte Türk futbolunda uzun süredir uygulanan pankartla sahaya çıkış geleneği sona erdi.

Federasyonun resmi açıklamasında bu değişikliğin üç temel gerekçeye dayandığı vurgulandı:

UEFA ve FIFA uygulamalarıyla uyum sağlanması

Kulüplerin talepleri

Futbolculardan gelen görüşler

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Avrupa ve dünya futbolunun üst yönetim organları olan UEFA ve FIFA'nın büyük organizasyonlarında pankartla çıkış uygulaması standart bir protokol olarak yer almıyor. Türkiye'nin uluslararası futbol normlarıyla bu alanda da örtüşmesi, federasyonun uzun vadeli modernleşme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KULÜPLER VE FUTBOLCULAR TALEP ETMİŞTİ

Kararın dikkat çekici boyutlarından biri, değişikliğin yalnızca federasyonun inisiyatifiyle değil kulüp ve futbolcuların geri bildirimleri doğrultusunda şekillenmesi. Sahaya çıkış seremonisinde pankart taşımanın futbolcular açısından yarattığı pratik güçlükler ve kulüplerin bu konudaki itirazları, TFF'nin kararını hızlandıran etkenler arasında yer aldı.