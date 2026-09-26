Süper Lig’de beklenmedik veda: Galatasaray’ın eski futbolcusu emekliliğini açıkladı

Galatasaray forması altında 2022-2023 yılında şampiyonluk yaşayan Fredrik Midtsjö futbolu bırakma kararı aldığını resmen açıkladı. 33 yaşındaki Norveçli orta saha, emeklilik kararını sosyal medya adresinden açıkladı.

MİDTSJÖ’DEN FUTBOLSEVERLERİ ÜZEN KARAR

Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Fredrik Midtsjö, kariyerine erken noktayı koydu. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, uzun süredir mücadele ettiği sakatlık problemleri nedeniyle profesyonel futbolu bıraktığını açıkladı.

Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu, yeniden futbola dönebilmek için yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçti. Ancak Midtsjö, fiziksel durumunun profesyonel futbol seviyesine dönmesine izin vermediğini belirtti.

"HAYAL ETTİĞİM BİR SON OLMADI"

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Norveçli futbolcu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim. Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım; ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi."

Midtsjö, kariyerinin böyle sona ermesini istemediğini de belirterek, "Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE 3 FARKLI TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Norveçli futbolcu, Türkiye kariyerine Galatasaray ile başladı. Sarı-kırmızılı takımda 28 resmi karşılaşmada görev yapan Midtsjö, Galatasaray'ın şampiyonluk yaşayan kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın ardından Pendikspor forması giyen deneyimli orta saha, İstanbul ekibinde 27 karşılaşmada görev yaptı.

Midtsjö'nün Türkiye'deki son durağı ise Eyüpspor oldu. Eflatun-sarılı ekipte sakatlık sorunları nedeniyle istediği sürekliliği yakalayamayan futbolcu, toplam 9 maçta sahaya çıkabildi.

"KARİYERİMLE GURUR DUYUYORUM"

Futbola veda eden Midtsjö, açıklamasında yıllar boyunca profesyonel olarak sevdiği işi yapabilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Norveçli oyuncu; takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine, antrenörlerine, taraftarlara ve özellikle zor dönemlerinde kendisine destek olan ailesine teşekkür ederek futbol kariyerine veda etti.