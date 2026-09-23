Süper Lig'de 4 maçta 11 gol yedi: Daha fazla dayanamadı

Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gaziantep FK maçının ardından yaşanan tartışma ve sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Gürcü file bekçisinin geleceği büyük ölçüde netleşti.

STOILOV KARARINI VERDİ

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov'un, 27 yaşındaki kaleciyi gelecek planları içerisinde düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının yönetime sunduğu raporda, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtildi.

Yönetimin de teknik heyetin görüşü doğrultusunda hareket ederek oyuncuyla ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

NE PAYLAŞMIŞTI?

PAOK'tan kiralanan ve 4 maçta 11 gol yiyen genç kaleci, Gaziantep maçı sonrası şu paylaşımı yapmıştı:

"Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz.

Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var.

Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum.Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...

Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle."

HATALARI TEPKİ ÇEKTİ

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Luka Gugeshashvili, beklentileri karşılamakta zorlandı. Gürcü kaleci bu sezon forma giydiği 4 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü.

Özellikle bazı maçlarda yaptığı kritik hatalar nedeniyle taraftarların eleştirilerinin hedefi haline gelen deneyimli file bekçisi, son haftalarda gözden düşen isimlerden biri oldu.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Kadro dışı kararının ardından takımdaki geleceği belirsiz hale gelen Gugeshashvili'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Göztepe yönetiminin kaleci rotasyonunda değişikliğe gitmesi ve devre arasında bu bölgeye takviye yapması da gündemde yer alıyor.

KALEDE YENİ PLANLAMA

Süper Lig'de hedeflerini korumak isteyen İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda teknik heyetin kaleci pozisyonu için alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve transfer listesinin şimdiden oluşturulmaya başlandığı öğrenildi.