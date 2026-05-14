Süper Lig'de 2 kadın hakeme görev: 34. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 34. ve son haftanın maçlarını yöneticik hakemler belli oldu. 2 maçta kadın hakemler görev yapacak.
Süper Lig'de 34. ve son haftanın maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Son haftada 2 kadın hakem de maç yönetecek.
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında Asen Albayrak, Kayserispor-Konyaspor maçında da Melek Dakan düdük çalacak.
SÜPER LİG'DE 34. HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'de son haftanın maç programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler