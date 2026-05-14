Süper Lig'de 2 kadın hakeme görev: 34. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 34. ve son haftanın maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Son haftada 2 kadın hakem de maç yönetecek.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında Asen Albayrak, Kayserispor-Konyaspor maçında da Melek Dakan düdük çalacak.

SÜPER LİG'DE 34. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de son haftanın maç programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler