Süper Lig tarihine geçtiler

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sezonun ilk üç deplasman maçından da galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililer, ligin geride kalan beş haftasında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

TÜM GALİBİYETLER DEPLASMANDA GELDİ

Karadeniz ekibi, aldığı üç galibiyetin tamamını deplasmanda elde ederken, kendi sahasında oynadığı iki karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Sezona deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek başlayan Çaykur Rizespor, ikinci dış saha karşılaşmasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Yeşil-mavililer, 5. haftada konuk olduğu Eyüpspor'u da 2-0 mağlup ederek deplasmanda 3'te 3 yaptı.

Deplasmanda kayıpsız ilerleyen Çaykur Rizespor, kendi sahasında aynı başarıyı gösteremedi. Ligin 2. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 2-0 mağlup olan yeşil-mavililer, 4. haftada da sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Karadeniz ekibi, bu iki iç saha maçında rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 3 gol gördü.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Çaykur Rizespor, bu sonuçlarla Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk üç deplasman maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösteren takım oldu.

Dış sahada oynadığı üç karşılaşmada 5 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz ekibi, bu maçlardan toplam 9 puan topladı.