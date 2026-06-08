Hapoel Tel Aviv ile Hapoel Jerusalem arasındaki İsrail Süper Ligi play-off yarı final serisi, İran'ın füze saldırısı nedeniyle üçüncü periyotta durduruldu. Salon boşaltılırken maçın akıbeti belirsizliğini koruyor.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA ALARM SESLERİ

İsrail Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında kritik bir an yaşandı. Hapoel Tel Aviv'in Hapoel Jerusalem karşısında 77-67 önde olduğu üçüncü periyotta İran'ın füze saldırısı alarmı devreye girdi. Maç anında durdurulurken salon güvenlik protokolleri çerçevesinde derhal boşaltıldı. Oyunun ne zaman ve nasıl tamamlanacağı henüz netlik kazanmadı.

DİĞER YARI FİNAL DE ASKIDA

Play-off'un diğer yarı final serisinde Maccabi Tel Aviv ile Hapoel Holon karşı karşıya gelecek. Ancak bu maçın da şartların izin vermesi durumunda oynanabileceği belirtildi. Bölgedeki güvenlik durumu ligdeki tüm müsabakalar üzerinde doğrudan belirleyici oldu.