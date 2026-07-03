Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki Merkez Hakem Kurulu (MHK), resmi internet sitesi üzerinden futboldaki yeni oyun kurallarına dair önemli bir duyuru yaptı. Buna göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk defa sahaya yansıyan güncel kurallar için 2026-27 sezonu başlamadan önce geniş kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme takvimi hazırlandı.

UEFA'DAN RESMİ BİLDİRİM

2026 Dünya Kupası ile birlikte devreye giren yeni oyun kuralları ve bu kuralların sahadaki uygulama esasları, UEFA tarafından tüm üye federasyonlara ve uluslararası görev üstlenecek hakemlere resmi kanallardan iletildi. MHK de bu doğrultuda, Avrupa genelindeki diğer ulusal federasyonlarla eş zamanlı ve uyumlu bir çalışma yürüterek yeni dönemde uygulama birliğini sağlamayı hedefliyor.

HAKEMLERE UEFA EĞİTİMCİSİ EŞLİĞİNDE SEMİNER

Yeni sezon öncesinde düzenlenecek hakem seminerinde, UEFA'dan gelecek bir eğitimcinin katılımıyla hakemlere özel eğitim verilecek. Bu eğitimin ardından bir basın bilgilendirme toplantısı yapılarak yeni kuralların sahaya yansımaları ve liglere etkileri kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece hem hakemler hem de futbol kamuoyu, değişen kurallar konusunda aynı bilgi düzeyine ulaşmış olacak.

TEK TEK YAZI GİTTİ: BAŞVURULAR 10 TEMMUZ'A KADAR

Kulüplere yönelik planlanan "Oyun Kuralları Seminerleri" ile ilgili bilgilendirme yazısı, 2 Temmuz tarihinde Kulüpler Birliği aracılığıyla ilgili kulüplere ulaştırıldı. Kulüplerin eğitim taleplerini 10 Temmuz'a kadar TFF'ye iletmesi gerekiyor. Belirlenen eğitimler, her kulübün kendi hazırlık dönemi programı göz önünde bulundurularak organize edilecek. Ayrıca UEFA kupalarında Türkiye'yi temsil edecek takımlar için gerek görülmesi halinde ek planlamalar da yapılabilecek.

KAPSAM TÜM LİGLERİ İÇERİYOR

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yalnızca üst liglerle sınırlı kalmayacak. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin yanı sıra Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de mücadele eden takımlar da sezon başlangıcından önce bu eğitim sürecine dahil edilecek. Böylece alt liglerden üst liglere kadar tüm profesyonel futbol yapısında ortak bir uygulama standardı oluşturulması amaçlanıyor.