Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak Çakmak Süper Lig ekibinin son durumunu basınla paylaştı. Çakmak'ın en önemli açıklamalarından biri mali cepheden geldi. Yaklaşık 800 bin Euro ödeme yapılarak önceki dönemlerden kalan tüm FIFA ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu borçlarının kapatıldığını açıklayan başkan, kulübün bu kurumlar nezdinde hiçbir dosyasının kalmadığını vurguladı.

10 MİLYON EURO'LUK İHTİYAÇ

Mali tabloya ilişkin rakamlar ise endişe verici bir tablo ortaya koydu. Çakmak, Gençlerbirliği'nin önümüzdeki sezonu sağlıklı geçirebilmesi için yaklaşık 10 milyon Euro'luk kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu rakamın 5 milyon Euro'sunun geçmiş dönem borçlarından, kalan 5 milyon Euro'sunun ise bütçe açığından kaynaklandığını ifade etti. Bir bölümünün oyuncu satışlarıyla karşılanabileceğini de sözlerine ekledi.

3 MEVKİYE TAKVİYE PLANLANIYIOR

Transfer cephesinde teknik heyetin raporu doğrultusunda santrfor, sol kanat ve kaleci mevkilerine takviye yapılacağı açıklandı. Çakmak, geçen sezon ayrılan Mbaye Niang, Metehan Mimaroğlu ve Ricardo Velho'nun bıraktığı boşlukları doldurmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KALECİ TRANSFERİNDE ÇIKMAZ

Kaleci arayışında ciddi bir sorunun yaşandığı da ortaya çıktı. Görüşülen yerli kalecilerin bonservis ve maaş maliyetlerinin neredeyse milyon Euro seviyesine ulaştığını belirten Çakmak, bu nedenle yabancı kaleci seçeneğine yöneldiklerini ancak TFF'nin 10+4 kuralının önlerine engel çıkardığını söyledi. Bu durumda teknik direktör Metin Diyadin'e şu öneriyi sunduğunu aktardı: Kaleci yerli oyuncudan, santrfor veya sol kanat ise yabancı oyuncudan alınsın.

"ICARDİ ÇOK EKSTİREM BİR ÖRNEK"

Transfer bütçesine ilişkin değerlendirmelerinde Çakmak, yüksek maliyetli yıldız transferlerinin kulübün gerçekleriyle örtüşmediğini net biçimde ortaya koydu. Mauro Icardi'yi örnek göstererek "Bizim bütçemiz belli. Transfer harcamalarının 10-12 milyon Euro seviyesine çıkması mevcut mali açığı daha da büyütür" dedi.

YÖNETİM İÇİ GERGİNLİK SİNYALİ

Toplantının dikkat çeken bir diğer detayı ise yönetim kuruluna yönelik mesajdı. Çakmak, kendi bilgisi dışında alınan bazı kararlar bulunduğunu belirterek bu kararları yok hükmünde saydığını açıkladı.