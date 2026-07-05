Süper Lig hakemliğini bırakıp TFF 2. Lig ekibine imza attı
TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık'la anlaştı. Palabıyık, altyapı koordinatörü oldu.
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Yeni sezon öncesi TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü'nden sürpriz bir hamle geldi. Başkent ekibi eski hakem Ali Palabıyık'la anlaşmaya vardı.
ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ OLDU
FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü Altyapı Koordinatörü oldu. Sarı-lacivertliler anlaşmayı duyurdu.
ALİ PALABIYIK KİMDİR?
FIFA kokartı da bulunan Ali Palabıyık hakemlik kariyerine 2000 yılında başladı ve uzun yıllar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ile Süper Lig derbileri gibi elit seviyede devam eden hakemlik kariyerini, Temmuz 2023'te noktalamıştır. Aktif hakemliği bıraktıktan sonra bir dönem spor yorumculuğu da yaptı.
ALTINCI SIRADA YER ALDILAR
Geride kalan sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankaragücü, 63 puanla 6. sırada yer aldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi