Süper Lig'in yıldızlarından Eldor Shomurodov, Dünya Kupası'nı birbirine kattı.

2026 Dünya Kupası grup aşamasının en güzel golü, Süper Lig'in gururuna dönüştü. FIFA'nın resmi değerlendirmesinde zirveye oturan isim, Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Özbekistanlı yıldız Eldor Shomurodov oldu.

KONGO'YA KARŞI TARİHE GEÇEN AN

Shomurodov'un Demokratik Kongo Milli Takımı ağlarına gönderdiği gol Dünya Kupası'nı resmen karıştırdı. FIFA'nın grup aşamasında atılan onlarca gol arasından Shomurodov'un şutunu seçmesi büyük yankı uyandırdı.

SÜPER LİG'DEN DÜNYA SAHNESİNE

Shomurodov'un golünün FIFA tarafından seçilmesi Süper Lig için de dikkat çeken bir gelişme oldu. Başakşehir formasıyla Süper Lig'de beğeni toplayan Özbek yıldız, bu ödülle hem kendi kariyerine altın bir sayfa ekledi hem de Türk kulüp futbolunu uluslararası kamuoyunda bir kez daha gündem yaptı.

FENERBAHÇE İSTEMİŞ ALAMAMIŞTI

Shomurodov'un ismi bir dönem Fenerbahçe ile anılmıştı. Sarı - Lacivertliler Özbek futbolcunun peşine düşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.

ÖZBEKİSTAN FUTBOLUNUN YÜKSELİŞİNİN SİMGESİ

Shomurodov, son yıllarda hızla gelişen Özbekistan futbolunun en parlak yüzü konumunda. Avrupa'nın farklı liglerinde boy gösteren ve ülkesinin milli takımına taşıdığı kaliteyle Orta Asya futbolunun yükselişini temsil eden Shomurodov, bu golüyle ülkesinde adeta ulusal kahraman mertebesine yükseldi. Dünya Kupası sahnesinde atılan en güzel gol unvanı, genç bir futbol milletinin gücünü tüm dünyaya kanıtlayan sembolik bir başarıya dönüştü.

TURNUVADA HEYECAN DEVAM EDİYOR

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun heyecanla sürdüğü bu süreçte, Shomurodov'un golüne verilen bu prestijli ödül turnuvanın en konuşulan anlarından biri olarak gündemdeki yerini korudu.