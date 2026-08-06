Süper Lig ekibine piyango vurdu

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Askı sürecinde projeye itiraz gelmezse Göztepe, olimpik branşlardaki sporcular için planladığı tesisin temellerini atacak. İnciraltı'nda hayata geçirilecek tesis, yalnızca sporcuların değil, ailelerin ve bölge halkının da günlük yaşamına dokunacak bir sosyal alan olarak tasarlandı. Birçok branşta faaliyet gösteren Göztepe, İnciraltı projesi ile olimpik spor okullarını tek bir çatı altında toplayacak. Padel, tenis, yüzme, cimnastik, fitness, bale, okçuluk ve daha birçok olimpik branşta çocuklar ile gençler için eğitim alanları kurulacak. Tesis aynı zamanda, çocuklarını bırakan ya da antrenmanı bekleyen ailelerin de vakit geçirebileceği, kendi spor ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal alanlarla mahalleye açık bir yaşam alanı olacak. Tesis tamamlanınca çok daha fazla çocuk ve sporcu, daha iyi şartlarda spor yapma imkanına kavuşacak.