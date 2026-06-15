Süper Lig ekibinden görülmemiş sponsorluk: Taraftarlar da yararlanacak

Kocaelispor, yeni sezon öncesinde sağlık sponsorluğu anlaşmasını Medar Hastanesi ile resmileştirdi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Medar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Veysel Besnili, Yönetim Kurulu Üyesi Numan Ulay ve Genel Müdür Özlem Kuyruklu katıldı. Kulüp yönetim kurulu üyeleri Serkan Akpolat ve Engin Arat da törende hazır bulundu. Taraflar imzaların hem kulüp hem de kent için hayırlı olmasını diledi.

FUTBOLCULARIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Anlaşma kapsamında yeşil-siyahlı futbolcuların sağlık kontrollerinden tedavi süreçlerine uzanan tüm tıbbi ihtiyaçları Medar Hastanesi'nin modern olanakları çerçevesinde karşılanacak.

TARAFTARLAR DA YARARLANACAK

Sponsorluk anlaşması saha içiyle sınırlı kalmıyor. Kulüp ve hastane yönetiminin Kocaelispor Paraf kart sahibi taraftarlar için özel bir proje üzerinde çalıştığı duyuruldu. Bu kapsamda taraftarlara Medar Hastanesi'ndeki sağlık işlemlerinde özel indirim uygulanması planlanıyor. Atılan imzalar, kulübe verilen güçlü desteğin ötesinde taraftarı da kucaklayan anlamlı bir iş birliğine dönüştü.