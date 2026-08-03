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Halk TV Spor Süper Lig ekibinden ayrılıp 1. Lig'e imzayı attı

Süper Lig ekibinden ayrılıp 1. Lig'e imzayı attı

1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Adem Eren Kabak'ı 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig ekibinden ayrılıp 1. Lig'e imzayı attı

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı Konyaspor'dan 1 yıllığına kiraladı.

Mardin 1969 Spor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip, 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ın 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

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''HOŞ GELDİN ADEM EREN KABAK''

Kulüpten yapılan açıklamada, mücadeleci yapısı, karakteri ve potansiyeliyle dikkat çeken Adem Eren Kabak'ın takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği belirtilerek, futbolcuya kırmızı-lacivertli forma altında başarılı bir sezon temennisinde bulunuldu. Açıklamada, "Transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş geldin Adem Eren Kabak” ifadeleri kullanıldı.

Mardin 1969 Spor yönetimi ayrıca, transfer sürecinde sergilediği yapıcı yaklaşım ve iş birliği dolayısıyla Konyaspor yönetimine teşekkür ederek yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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